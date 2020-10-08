ESportsBattle MMA – киберспортивная арена от Parimatch

Мария Шевчук Другие виды спорта 16:10, 8.10.2020

Фанатам смешанных единоборств больше не приходиться подолгу ждать, когда их любимые бойцы вновь выйдут в октагон. Благодаря уникальному киберспортивному проекту ESportsBattle MMA от Parimatch, топовые схватки проходят с завидной частотой.

48 поединков за день, каждый бой длится около 9 минут и по зрелищности не уступает живым турнирам. Но и это не все фишки турнира, в ESportsBattle MMA также участвуют 7 реальных бойцов WWFC. Они хорошо знают, как вести себя в октагоне, как отправить соперника в нокаут или взять его на болевой прием, но в киберспорте этих навыков им хватает не всегда.

Сегодня ESportsBattle MMA - это первые и единственные в Украине турниры, где сражаются реальные титулованные бойцы в виртуальном поединке, а вызов им бросают настоящие киберспортсмены. Parimatch также предоставляет возможность болельщикам делать свои прогнозы на результаты боев, как и на живые турниры по ММА.

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