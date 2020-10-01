ESportsBattle и Украинская Ассоциация электронного футбола будут развивать киберфутбол в Украине

В среду, 30 сентября, в Доме футбола состоялась Прессконференция, посвященная развитию электронного футбола в Украине. Организаторами конференциии была Украинская Ассоциация Электронного футбола и одна из крупнейших в Украине киберспортивных платформ ESportsBattle.

Одним из ключевых инфоповодов мероприятия стало объявление о начале сотрудничества ESportsBattle и Украинской Ассоциации электронного футбола (УАЕФ).

Комментирует Владислав Шовковский, президент УАЕФ:

"В дальнейшем УАЕФ развивать украинский киберфутбол в партнерстве с одной из крупнейших украинских киберспортивных платформ - ESportsBattle. Они являются профессионалами по вопросам организации киберспортивных мероприятий, и это сотрудничество безусловно позволит нам проводить соревнования в сезоне 2020/2021 на высшем уровне, давая возможность киберфутболистам защищать имя и честь Украины на международной арене!"

Целью такого сотрудничества представители сторон объявили развитие украинского киберспорта и его выход на международный уровень.

Спикерами конференции были:

ESportsBattle:

- Александр Баркар - организатор турниров ESportsBattle и куратор ESportsBattle Academy

УАЕФ:

- Владислав Шовковский - президент УАЕФ

- Олег Шустенко - член правления УАЕФ

Кроме того, мероприятие посетили звездные гости, рассказали о настоящем и развитии электронного футбола в нашей стране.

- Виктор Коваленко - игрок национальной сборной Украины по футболу

- Алексей Forlan FS Мерсер - киберфутболист

На конференции были представлено киберспортивную академию для геймеров будущих специалистов киберспортивных профессий - ESportsBattle Academy, что ставит целью развитие индустрии, создание новых рабочих мест и предоставление возможности создания карьеры в любимой сфере и реализации собственного потенциала.

Комментирует Александр Баркар, куратор академии ESportsBattle Academy :

"Именно с такими идеями мы создали ESports Battle Academy, ставя перед собой цель максимально помочь ребятам из всех уголков страны стать специалистами. Наша миссия - популяризация киберспорта и повышение уровня профессионализма начинающих геймеров и специалистов киберспортивных профессий. Сейчас стартовал набор на 3 курса по дисциплинам: Football, CS: GO и DOTA. Тренеры и менторы ESportsBattle Academy - известные в своих дисциплинах практики, делятся знаниями и опытом. Мы уже наблюдаем как они помогают геймерам выйти на новый уровень. Все благодаря тысячам часов игрового опыта, заслуженным чемпионским титулам и участием в лучших киберспортивных соревнованиях ".

Также, спикерами конференции было объявлено о старте регистрации к участию в первой национальной киберфутбольний лиге при поддержке Украинской Ассоциации электронного футбола - ESportsBattle LEAGUE | 2020-2021. Победитель данных соревнований будет представлять Украину в составе национальной сборной команды по киберфутболу в международных соревнованиях. Подробную информация здесь.

Трансляцию пресс конференции можно посмотреть на YouTube каналах ESportsBattle и Украинской Ассоциации Футбола.