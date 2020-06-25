ESPN назвал самые сложные виды спорта

Авторитетный американский портал ESPN назвал бокс самым сложным видом спорта. Второе место занял хоккей. На третьей строчке расположился американский футбол.

Далее в рейтинге расположились: баскетбол, смешанные единоборства, теннис, гимнастика, бейсбол/софтбол и футбол. На последнем, 60-м месте расположилась спортивная рыбалка.

Рейтинг видов спорта Twitter ESPN

Эксперты составили рейтинг из 60 видов спорта, отсортировав их по 10 параметрам: выносливость, сила, энергия, скорость, ловкость, гибкость, нервы, стойкость, координация рук и глаз, а также аналитические способности.

"Мы составили 10 атлетических категорий или навыков, а затем восьмерка наших экспертов определили по шкале от 1 до 10 требования для каждого вида спорта по этим 10 навыкам. После того, как мы суммировали и усреднили полученные ответы, получилось число, характеризующее степень сложности занятия отдельным видом спорта", – говорится в описании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали лучший вид спорта для похудения. Исследователи уверены, что в основе похудения должны быть тренировки на выносливость (бег, ходьба и т д.).