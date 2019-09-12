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12 сентября • обновлено в 23:16
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"Еще перед боем сказал": Хабиб раскрыл хитрость, которая помогла победить Порье

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о хитрости, которая помогла ему победить американца Дастина Порье.

"Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя. Ещё перед поединком сказал, что отдам ему шею с целью, чтобы он потратил силы. А когда отдал шею, то уже пришлось подсуетиться. Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор", — заявил Нурмагомедов по прилету в Дагестан.

Хабиб Нурмагомедов 🦅 прилетел на Родину🦅 Дагестан _ @mma_tm_khabib . . . . . . #борец #abdulmanapnurmagomedov #хабиб #чечня #дагестан #eagles #umarnumagomedov #кавказ #zubairatukhugov #khabibtime #sports #abubakarnurmagomedov #zabitmagomedsharipov #teamkhabib #исламмахачев #тигр #khabib #абубакарнурмагомедов #аварцы #khabibnurmagomedov #брат #audisport #khabibchamp #красавчик #махачкала #islammakhachev #спорт #забитмагомедшарипов #хабибнурмагомедов

Публикация от 🇷🇺 MMA_TM_KHABIH🦅 Цель 6k 🏆 (@mma_tm_khabib)

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Путин встретился с Хабибом и высказался про удушение американца

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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Тема
Хабиб – Порье
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Тег
Новости России
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