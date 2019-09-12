"Еще перед боем сказал": Хабиб раскрыл хитрость, которая помогла победить Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о хитрости, которая помогла ему победить американца Дастина Порье.

"Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя. Ещё перед поединком сказал, что отдам ему шею с целью, чтобы он потратил силы. А когда отдал шею, то уже пришлось подсуетиться. Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор", — заявил Нурмагомедов по прилету в Дагестан.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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