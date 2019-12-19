"Еще дети!" Путин рассмеялся, отвечая на вопрос о решении WADA

Вопрос о санкциях к российскому спорту вызвал нервную реакцию у Владимира Путина на пресс-конференции. Президент РФ засмеялся, заявив о несправедливом, по его мнению, наказании за допинг.

Решение WADA он также назвал несоответствующим здравому смыслу.

Пресс-конференция Владимира Путина

"Что касается допинга, то решения были приняты в отношении выступления наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде. Теперь за то же самое наказывают еще раз. Ни в одной правовой системе мира никогда такого не было. Любое наказание должно быть индивидуальным. И если кто-то в чем-то конкретно уличен, тогда наказание справедливо. Но если у нас большинство спортсменов "чистые", то как можно налагать санкции?" – отметил Путин.

Также он вновь заявил о нарушении Олимпийской хартии и "политическом характере" решения WADA.

Пресс-конференция Владимира Путина

"У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые. Еще дети почти. Какое отношение они имеют к допингу? Да никакого! (Смеется.) Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может страна выступать под нейтральным флагом, если нет претензий к действующему Олимпийскому комитету. Кроме того, наше РУСАДА формировалось в тесном сотрудничестве с WADA. Мы даже руководителей выбирали по их рекомендациям. Все, что я сказал, дает основания полагать, что решение WADA, к сожалению, носит политический оттенок", – добавил президент РФ.

Пресс-конференция Владимира Путина

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