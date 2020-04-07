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7 апреля • обновлено в 17:03
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Энтони Смит из UFC подрался с грабителем, забравшимся в его дом

1.7т
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Третий номер в полутяжелом весе боец UFC Энтони Смит рассказал, как 5 апреля в 4 часа утра вступил в схватку с грабителем, который пробрался в его дом.

"Ни один нормальный человек не может так драться. Он обычный парень, но у меня возникли с ним серьезные проблемы. Он принимал на себя все удары – каждый кулак, локоть и колено – но все равно продолжал драться со мной", – цитирует слова Смита MMAJunkie.

Энтони Смит

Энтони Смит

talkSPORT

Он отметил, что этот бой был одним из самых сложных в его жизни.

"Я не совру, если скажу, что этот бой был одним из самых сложных в моей жизни. Я был готов умереть. Никто не забирается в чужой дом среди ночи с хорошими намерениями", – добавил боец.

Отметим, что Смиту удалось сдержать натиск грабителя и дождаться приезда полицейских, которые его и задержали. В доме находились его жена, трое детей и теща. Никто из них не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец UFC Майк Перри не смог сдержаться и вырубил незнакомца, опубликовав видео нокаута.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Место
США
Тег
Драка
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