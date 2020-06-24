Емельяненко выложил видео своих пьяных похождений

Знаменитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко выложил видео посвященное его пристрастию к алкоголю.

В видеоролике под композицию "Если бы не было вина" группы "Сектор Газа" смонтировано несколько моментов с участием Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения. Также туда вошли и кадры с судебного слушания по делу о пьяном дебоше бойца.

"Хотел завтра выложить это видео, не смог удержаться!" – подписал пост боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января в пригороде Анапы Емельяненко был задержан за пьяный дебош. В отношении бойца был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Александр арестован на 7 суток.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении полиции. Боец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан за рулем Mercedes после того, как скрылся с места ДТП.