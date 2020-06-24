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Емельяненко выложил видео своих пьяных похождений

Максим Богданов
Максим Богданов
Другие виды спорта
1,0 т.
Александр Емельяненко

Пьяный Александр Емельяненко показал себя на видео

Знаменитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко выложил видео посвященное его пристрастию к алкоголю.

В видеоролике под композицию "Если бы не было вина" группы "Сектор Газа" смонтировано несколько моментов с участием Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения. Также туда вошли и кадры с судебного слушания по делу о пьяном дебоше бойца

"Хотел завтра выложить это видео, не смог удержаться!" – подписал пост боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января в пригороде Анапе Емельяненко был задержан за пьяный дебош. В отношении бойца был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Александр арестован на 7 суток.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении полиции. Боец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан за рулем Mercedes после того, как скрылся с места ДТП.

Александр Емельяненко
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