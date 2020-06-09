Емельяненко согласился провести бой с Дациком

Виктория Дацик, супруга осуждённого бойца смешанных единоборств (ММА) Вячеслава Дацика, сообщила, что знаменитый боец Александр Емельяненко согласился провести бой с ее мужем.

Виктория Дацик с супругой Викторией chamionat

"Слава сейчас выйдет, снова восстановит форму, потому что за полгода она потеряна. Будет заниматься дальше саморазвитием, боями, и скоро заключим новый контракт с новым промоушеном. Пока не могу сказать с каким, это секрет. С Александром Емельяненко у них обязательно будет бой, потому что Слава этого хочет, и Саша тоже согласился", – приводит слова Виктории Дацик "Спорт-экспресс".

Напомним, что Дацик, более 11 лет проведший в местах лишения свободы в декабре 2019-го, был осужден на один год за помощь другу в нелегальном переходе границы с Эстонией. Боец должен выйти на свободу в августе 2020 года.

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