Емельяненко сделал откровенное признание о допинге в российском MMA

Боец смешанного стиля и председатель наблюдательного совета Союза MMA России Федор Емельяненко заявил, что в РФ существует проблема употребления бойцами допинга.

"То, что в России такая проблема существует, так и есть. Ни одна бойцовская лига не проверяет бойцов на допинг. Но в США я каждый раз до и после боя сдаю тесты", – цитирует слова Емельяненко агентство ТАСС.

Федор Емельяненко РБК Спорт

Спортсмен также предложил свои методы решения проблемы, рассказав, что эта ситуация может быть урегулирована благодаря закреплению определенных правил в законодательстве или при помощи Министерства спорта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федор Емельяненко одержал победу в последнем бою, уверенно победив американца Куинтона Джексона в первом раунде.

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