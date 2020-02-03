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3 февраля • обновлено в 14:39
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Емельяненко сделал откровенное признание о допинге в российском MMA

1.1т
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Боец смешанного стиля и председатель наблюдательного совета Союза MMA России Федор Емельяненко заявил, что в РФ существует проблема употребления бойцами допинга.

"То, что в России такая проблема существует, так и есть. Ни одна бойцовская лига не проверяет бойцов на допинг. Но в США я каждый раз до и после боя сдаю тесты", – цитирует слова Емельяненко агентство ТАСС.

Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

РБК Спорт

Спортсмен также предложил свои методы решения проблемы, рассказав, что эта ситуация может быть урегулирована благодаря закреплению определенных правил в законодательстве или при помощи Министерства спорта РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Федор Емельяненко одержал победу в последнем бою, уверенно победив американца Куинтона Джексона в первом раунде.

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Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
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Кор Павел
Кор Павел
В чем признание Фёдора состоит. Такая проблема у всех стран стоит.
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фил филька
фил филька
а в украине есть свой последний император?
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Кор Павел
Кор Павел
Он Алекс, но вы ведь обосрали всех своих знаменитых боксеров, уж какой гадости вы уже на них не вылили. И в Россию отправляли. Но как ихнея победана меж уровне, вы кричите слава украина, а если он говорит как думает насчёт России и Украины, так сразу вспоминаете про от битую голову и т. П
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Он Алекс
Он Алекс
фил филька, в Украине есть Ломаченко, Усик и тд ... имперские проблемы с головой только у россиян
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