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28 декабря • обновлено в 17:45
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Емельяненко оставил обращение перед боем с Джексоном

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Знаменитый российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко опубликовал пост в Instagram перед боем против американца Куинтона Джексона.

"Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой. Прошу ваших святых молитв!" – написал Емельяненко.

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Емельяненко – Джексон: прогноз на Bellator 237

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря Федор Емельяненко в центральном поединке турнира Bellator 237 сразится с американцем Куинтом Джексоном.

Накануне Федор объявил своего брата-насильника "мертвым".

Позже Александр Емельяненко отреагировал на слова Федора, посоветов тому сходить в церковь и "поставить свечку за упокой".

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Персоны
Александр Емельяненко Федор Емельяненко
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