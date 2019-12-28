Емельяненко оставил обращение перед боем с Джексоном

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко опубликовал пост в Instagram перед боем против американца Куинтона Джексона.

"Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой. Прошу ваших святых молитв!" – написал Емельяненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря Федор Емельяненко в центральном поединке турнира Bellator 237 сразится с американцем Куинтом Джексоном.

Накануне Федор объявил своего брата-насильника "мертвым".

Позже Александр Емельяненко отреагировал на слова Федора, посоветов тому сходить в церковь и "поставить свечку за упокой".

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