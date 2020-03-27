"В поисках": Емельяненко сделал неожиданное заявление

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что находится в поисках невесты для создания семьи, опубликовав у себя в Instagram фотографию с голым торсом.

"Я в поисках невесты для создания семьи. Мое сердце никем не занято", – подписал снимок россиянин.

Александр Емельяненко fightnews.info

@alexemelyanenko

Стоит отметить, что в начале марта Емельяненко-младший сообщил о примирении со своей бывшей женой Полиной Селедцовой, с которой они провели около семи лет вместе, а расстались в 2019 году. Он заявлял, что не будет делать ей предложение самостоятельно и подождет, пока она сама проявит инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Александр Емельяненко находится в Чечне, где готовится к бою против Магомеда Исмаилова, который недавно был перенесен из-за коронавируса.

Также в этом году его ждут поединки против Владимира Минеева по правилам бокса и Александра Шлеменко по правилам MMA.

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