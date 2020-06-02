Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

Максим Богданов Другие виды спорта 23:33, 2.06.2020 Обновлено: 23:44, 2.06.2020

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не видит альтернативы Владимиру Путину на посту президента России.

"Я хотел бы, чтобы в нашей стране президентом был Владимир Владимирович Путин, потому что на сегодня нет подходящей кандидатуры, которая могла бы достойно вести себя, с зарубежными политиками разговаривать, контролировать процесс внутри России", – рассказал Емельяненко на Youtube-канале Оксаны Кравцовой.

Такое раболепское отношение к действующему главе РФ вызвало бурное неодобрение в интернете. Болельщики завалили Александра критикой. Комментарии некоторых юзеров составляли одни ругательства в адрес бойца.

"Сань, чем больше ты говоришь, тем больше людей тебя дауном считают", – отмечают фанаты.

@sports.ru
@sports.ru
@sports.ru
@sports.ru
@sports.ru
@sports.ru
@sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Емельяненко разоблачил "Россию 1", выложив у себя в Instagram ролик, в котором журналисты раскладывали бумажные самолетики, якобы выпущенные из окон петербургскими студентами, находящимися на карантине.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

На "Барабашово" в Харькове заявили о частичном выходе на докарантинный уровень

Илон Маск после того, как завалил Роскосмос, бросил вызов немцам

Арахамия показал декларацию: миллион в валюте и копеечная зарплата

В Харькове "знакомые Зеленского" продавали должность главы ОГА за $1 млн

Путин официально разрешил использовать ядерное оружие: озвучены условия