Емельяненко признался, что ему нравится бить людей

Александр Чеканов Другие виды спорта 20:26, 13.07.2020 Обновлено: 21:12, 13.07.2020

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко признался, что получает удовольствие от возможности драться на профессиональном уровне.

На своей странице в социальной сети Instagram спортсмен опубликовал видео, на котором порассуждал о своей карьере, накануне поединка против Магомеда Исмаилова 24 июля.

"Осталась ровно неделя до вылета в Сочи. Турнир будет проходить именно там. А сегодня все утро размышляю над своей работой. Интересная она у меня все-таки. Работа – бить людей. И она мне нравится", – сказал Емельяненко-младший.

Отметим, что поединок Емельяненко – Исмаилов станет главным событием турнира АСА 107.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко сделал откровенное признание о взаимоотношениях с братом Федором.

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