"Он умер..." Емельяненко "похоронили"

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) и призер многих спортивных турниров и соревнований Олег Тактаров отреагировал на жесткие оскорбления от бойца MMA Александра Емельяненко.

"Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах… Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер", — написал Тактаров в Instagram и прикрепил к посту отрывок из фильма "Рэмбо: Первая кровь".

Ранее 21 апреля Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику кавказского народа. Он назвал бывшего бойца "проституткой и гондоном".

Как сообщал OBOZREVATEL, Емельяненко заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем старший брат Федор.

Отметим, что недавно Тактаров обрушился с критикой на российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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