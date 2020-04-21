Главная Новости
22 апреля • обновлено в 01:31
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Он умер..." Емельяненко "похоронили"

3.3т
Читать материал на украинском

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) и призер многих спортивных турниров и соревнований Олег Тактаров отреагировал на жесткие оскорбления от бойца MMA Александра Емельяненко.

"Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах… Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер", — написал Тактаров в Instagram и прикрепил к посту отрывок из фильма "Рэмбо: Первая кровь".

Ранее 21 апреля Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику кавказского народа. Он назвал бывшего бойца "проституткой и гондоном".

Как сообщал OBOZREVATEL, Емельяненко заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем старший брат Федор.

Отметим, что недавно Тактаров обрушился с критикой на российского пропагандиста Владимира Соловьева.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Емельяненко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Red Canids
Победа Red Canids с форой в +1,5 карты
1.57 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Complexity
VS
Astralis
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Победа Динамо Брест
2.17 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Городея с форой (+1)
1.88 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Тотал меньше 2.5
1.50 Сделать ставку