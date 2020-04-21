"Он умер..." Емельяненко "похоронили"

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) и призер многих спортивных турниров и соревнований Олег Тактаров отреагировал на жесткие оскорбления от бойца MMA Александра Емельяненко.
"Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах… Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер", — написал Тактаров в Instagram и прикрепил к посту отрывок из фильма "Рэмбо: Первая кровь".
Не трогайте Джона Рембо Вы не прошли, что он прошел Вы не были в его мокасинах А тыкать в него пальцем героем не станешь #firstblood Сегодня умер один бывший боец... Умер в моих глазах... Возможно его очень попросили это записать...возможно. Но теперь уже всё равно. Он умер
Ранее 21 апреля Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику кавказского народа. Он назвал бывшего бойца "проституткой и гондоном".
Как сообщал OBOZREVATEL, Емельяненко заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем старший брат Федор.
Отметим, что недавно Тактаров обрушился с критикой на российского пропагандиста Владимира Соловьева.
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