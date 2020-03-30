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30 марта • обновлено в 10:37
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Емельяненко под капельницей: появилось неожиданное видео с бойцом ММА

2.3т
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал видео, на котором он лежит под капельницей.

Процедура оказалась восстановительной, со здоровьем у 38-летнего спортсмена оказалось все в порядке.

"Вот под капельницей лежу, восстанавливаюсь. Витамины капаю, все нормально со здоровьем. Не переживайте. Завтра трудовая неделя начнется. Занимайтесь спортом, не болейте", – сказал 38-летний боец у себя в Instagram.

24 июля Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова. Поединок должен был состояться раньше, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Емельяненко заявил, что находится в поисках невесты, опубликовав у себя в Instagram фотографию с голым торсом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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