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11 марта • обновлено в 19:17
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Емельяненко описал, как его бил Кадыров

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, как проходили его боксерские поединки с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Емельяненко и Кадыров

Емельяненко и Кадыров

@alexemelyanenko

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался "мальчиком для битья". "Перекладывал он меня с левой руки на правую", — описал боец. Он также отметил форму главы Чечни и подчеркнул, что тот все время занимается спортом. "Он не боится того, что я на голову выше, что я профессиональный спортсмен. Он идет, атакует и бьет", — рассказал Емельяненко в интервью Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта Александр Емельяненко устроил разборки в сети, грубо ответив на слова Тины Канделаки, которые появились у нее в "Яндекс.Дзен".

Спустя день Емельяненко записал видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в котором извинился за то, что назвал гендиректора "Матч ТВ" Тину Канделаки "полной дурой".

За этот ролик Кадырова высмеяли в сети.

Напомним, что бой между бойцом MMA и чеченским управленцем, который должен состояться по правилам бокса, запланирован на 2020 год.

Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Емельяненко Рамзан Кадыров
Место
Россия
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