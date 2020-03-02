Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в очередной раз заявил о том, что в его взаимоотношениях с братом Федором поставлена точка.

Спортсмены несколько лет враждуют и не общаются, а в последнее время устроили настоящий скандал в прессе. В частности, Федор заявил о том, что брат для него умер, а Александр посоветовал тому закрыть рот.

Федор и Александр Емельяненко Facebook Александра Емельяненко

"Я его попросил, чтобы он сходил в храм, за усопших свечку поставил – за меня. Поэтому тема с братом закрыта", – сказал Александр Емельяненко в интервью "Пятому каналу", передает Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о том, что Александр Емельяненко пытался изнасиловать жену самбиста национальной сборной РФ. Он также назвал коллегу опасным для общества.

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