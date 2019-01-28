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Емельяненко нокаутом за полминуты проиграл чемпионский бой: спортивные итоги 27 января

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Легендарный российский боец Федор Емельяненко за полминуты проиграл чемпионский бой, а в Киеве умер знаменитый спортивный комментатор Сергей Дерепа. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 27 января.

Кроме того, футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий прошел медосмотр в российском "Зените". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персоны
Федор ЕмельяненкоЯрослав Ракицкий
Теги
ФК ШахтерСборная Украины по биатлону
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