Емельяненко наехал на будущего соперника и нарвался на жесткий ответ

Российский боец MMA Александр Емельяненко договорился о бое с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко, но не сошелся с ним в гонорарах и оскорбил его в Instagram.

"Шлеменко, а еще ты говоришь, что ты не бзд*ло. Конкретное ты бзд*ло! Мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю выступлений в смешанных единоборствах столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю. Надевай перчатки, давай подеремся", – сказал он.

Александр Емельяненко кадр из видео

В ответ на это Шлеменко пригласил Емельяненко к нему в Омск, чтобы лично выяснить отношения.

"Слушай, Емельяненко. Ты мальчика что ли нашел? Если ты хочешь надеть перчатки или без перчаток, что-то выяснить, подраться – без проблем. Приезжай к нам в город Омск. Я тебя достойно здесь встречу. Но ты же собрался тут денег заработать и бой нарисовать себе со своими друзьями из РЕН ТВ. Так что гонорар вам был озвучен, вы его знаете", – ответил Шлеменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Емельяненко должен был состояться в Москве против Магомеда Исмаилова, но был перенесен на новую дату из-за коронавируса.

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