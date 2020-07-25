Емельяненко лаконично прокомментировал поражение Исмаилову
Емельяненко прокомментировал свое поражение на - Исмаилов.
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был немногословен после сенсационного поражения от Магомеда Исмаилова в главном бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.
"Все проходит, и это пройдет", – заявил он после боя.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде противостояния. Рефери остановил бой после того, как Емельяненко пропустил серию ударов.
Позже было опубликовано полное видео этой встречи.
Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.
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