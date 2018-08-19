Емельяненко избили в Москве: боец в больнице

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко после боя в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat с американцем Тони Джонсоном отправили в больницу. Сам поединок завершился вничью.
Врачи зафиксировали у спортсмена гематомы и ушибы. Емельяненко покинул московские "Лужники" на карете скорой помощи, по пути он пожаловался, что "у него глаз не видит".
Александр Емельяненко
В мае 2015 года Александр Емельяненко был осужден за изнасилование домработницы. В ноябре 2016-го он вышел на свободу.
В марте 2018 года Александр нокаутировал поляка Шимона Байора в первом раунде главного поединка "Битвы на Волге" в Тольятти.