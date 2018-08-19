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Емельяненко избили в Москве: боец в больнице

23.1тЧитать новость на украинском

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко после боя в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat с американцем Тони Джонсоном отправили в больницу. Сам поединок завершился вничью.

Врачи зафиксировали у спортсмена гематомы и ушибы. Емельяненко покинул московские "Лужники" на карете скорой помощи, по пути он пожаловался, что "у него глаз не видит".

Александр Емельяненко

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В мае 2015 года Александр Емельяненко был осужден за изнасилование домработницы. В ноябре 2016-го он вышел на свободу.

В марте 2018 года Александр нокаутировал поляка Шимона Байора в первом раунде главного поединка "Битвы на Волге" в Тольятти.

Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Mazur Igor
Mazur Igor
Як для москаля, то ше добре виглядає.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Если и с таким хлабалом у сволочи кацапской получилась "ничья" _ что говорить о судействе???
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2
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Какая классная скрепная рожа. Главное, чтобы поотлетавшие скрепы не забыли собрать.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Иванов Вадим, соберут, рюсиш швайне Иванофф Вадим, и твоего хохлорюзькага мнения не спросят.
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