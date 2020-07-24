Емельяненко – Исмаилов: весь бой АСА-107 на видео

Александр Чеканов Другие виды спорта 22:53, 24.07.2020 Обновлено: 23:07, 24.07.2020

Россиянин Александр Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову в главном бою шоу Absolute Championship Akhmat – ACA-107.

Поединок в тяжелой весовой категории прошел в Сочи и завершился победой дагестанского спортсмена техническим нокаутом в третьем раунде.

Бой прошел под полной диктовкой Исмаилова, который с первых же минут потряс соперника серией ударов в голову, а затем уложил на ковер. Фактически весь поединок Емельяненко провел в партере и вынужден был отбиваться от атака Магомеда. В итоге рефери остановил избиение в третьей пятиминутке, когда лицо Александра напоминало кровавое месиво.

Вашему вниманию видео главного поединке АСА-107.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко откровенно рассказал об отношениях с братом Федором.

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