Емельяненко сенсационно и без шансов проиграл Исмаилову в главном бою АСА-107
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко потерпел поражение от соотечественника Магомеда Исмаилова в главном бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.
Поединок завершился победой Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде. При этом Емельяненко-младший считался фаворитом, а коэффициент на его победу был равен 1,45.
В первом раунде Исмаилов шокировал своего соперника, с первых минут пойдя в атаку. Александр пропустил три удара в голову, а затем оказался в партере. Емельяненко пропускал град ударов и буквально выжил в пятиминутке.
Магомед продолжил доминировать и во втором раунде. Он быстро уложил Александра на ковер и продолжил наносить акцентированные удары в голову и корпус, не встречая серьезного сопротивления.
В следующей пятиминутке доминирования Исмаилова продолжилось и рефери принял решение остановить бой после того, как Магомед вновь уложил соперника в партер и принялся добивать.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко признался, что ему нравится бить людей в октагоне.