Емельяненко – Исмаилов: прогноз на главный бой АСА-107

Александр Чеканов Другие виды спорта 21:12, 20.07.2020 Обновлено: 21:24, 20.07.2020

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко считается фаворитом боя с Магомедом Исмаиловым.

Одно из самых ожидаемых противостояний года в РФ пройдет в пятницу, 24 июля, в Сочи на турнире Absolute Championship Akhmat – АСА-107. Начало главного боя вечера запланировано на 22:00 по киевскому и московскому времени.

Ставки на победу Емельяненко-младшего принимаются с коэффициентом 1,50. А показатели на успех его соперника достигают уровня 2,59.

Прогноз на бой Емельяненко – Исмаилов
"Пари-Матч"

38-летний Емельяненко провел в ММА 35 боев, добыв 28 побед, 20 из которых – нокаутом. Свой последний поединок Александр провел в ноябре минувшего года по правилам бокса, нокаутировав в первом же раунде пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В свою очередь 33-летний Исмаилов имеет в своем послужном списке 16 побед (7 нокаутом) в 24 боях.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время подготовки к бою с Исмаиловы Александр Емельяненко признался, что ему нравится бить людей в ринге.

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