Емельяненко - Исмаилов: опубликовано видео нокаута

Максим Иншаков Другие виды спорта 11:32, 25.07.2020 Обновлено: 11:35, 25.07.2020

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сенсационно проиграл Магомеду Исмаилову в главном бою шоу Absolute Championship Akhmat АСА-107, которое прошло в Сочи.

Дагестанский боец доминировал на протяжении всего боя. В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

На счету 34-летнего Исмаилова стало 15 побед, 2 поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восьмое поражение и одна ничья.

Позже было опубликовано полное видео этой встречи. Кроме того, появился лаконичный комментарий Александра.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Прорыв на минских переговорах дался трудно, России доверять нельзя, – представитель ТКГ от Украины

Элитный кортеж проехал по встречке в центре Киева

Негласные переговоры по Крыму уже ведутся: когда Россия сдастся и вернет полуостров Украине

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит о помощи

В полиции пообещали награду за поимку полтавского террориста-беглеца