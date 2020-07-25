Емельяненко - Исмаилов: опубликовано видео нокаута

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сенсационно проиграл Магомеду Исмаилову в главном бою шоу Absolute Championship Akhmat АСА-107, которое прошло в Сочи.

Дагестанский боец доминировал на протяжении всего боя. В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

На счету 34-летнего Исмаилова стало 15 побед, 2 поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восьмое поражение и одна ничья.

Позже было опубликовано полное видео этой встречи. Кроме того, появился лаконичный комментарий Александра.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.