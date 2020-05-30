Емельяненко - Исмаилов: официально названа дата самого ожидаемого боя в России

Самое ожидаемое событие в российских единоборствах - бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который должен был состояться 7 апреля, в рамках турнира АСА-107 (Absolute Championship Akhmat) пройдет в середине лета.

"Мы ценим труд своих бойцов и не хотим, чтобы они потеряли класс, простаивая без боев. Мы хотим вернуть ММА болельщикам, вселить оптимизм и веру, что пандемия – это не навсегда. Поэтому мы стартуем 11 июля с ACA 106 и до конца лета проведем четыре турнира. Карды 106 и 107 турниров будут переформированы и анонсированы в ближайшее время. Бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов в силе и пройдет 24 июля", – цитирует пресс-служба ACA президена промоушена Майрбека Хасиева.

Глава АСА также добавил, что Атлетическая комиссия промоушена создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров, а их место и формат будут зависеть от развития ситуации с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Емельяненко-младший дрался по правилам ММА 18 августа 2018 года с американцем Тони Джонсоном на Турнире WFCA. В поединке была зафиксирована ничья.

Всего на счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

8 января Александр устроил стычку в сети с Исмаиловым. Боец выложил афишу предстоящего боя и подписал ее так: "Буду бить лысую голову 3 апреля!".