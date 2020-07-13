Емельяненко – Исмаилов: где смотреть самый ожидаемый бой в России

24 июля на турнире АСА-107 в Сочи пройдет самое ожидаемое событие в российских единоборствах – бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Поединок в прямом эфире будет показан на "Матч ТВ". В студии своими экспертными мнениями поделятся приглашенные звезды единоборств и шоу-бизнеса. Кроме того, показ всего ивента запланирован на "Матч! Боец".

Шоу начнется в пятницу, 24 июля, в 18:00 по киевскому и московскому времени. Отметим, что поединок Емельяненко – Исмаилов был запланирован на 3 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Емельяненко-младший дрался по правилам ММА 18 августа 2018 года с американцем Тони Джонсоном на турнире WFCA. В поединке была зафиксирована ничья.

Всего на счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

Анонсируя бой с Исмаиловым, Александр признался, что ему нравится бить людей.