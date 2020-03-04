Емельяненко - Исмаилов: где смотреть самый ожидаемый бой в России

3 апреля на турнире АСА-107 в Москве пройдет самое ожидаемое событие в российских единоборствах - бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Поединок в прямом эфире будет показан на "Матч ТВ". В студии своими экспертными мнениями поделятся приглашенные звезды единоборств и шоу-бизнеса. Кроме того, показ всего ивента запланирован на "Матч! Боец".

Емельяненко - Исмаилов

Шоу начнется 3 апреля, в пятницу, в 18:00 по киевскому и московскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Емельяненко-младший дрался по правилам ММА 18 августа 2018 года с американцем Тони Джонсоном на турнире Турнир WFCA. В поединке была зафиксирована ничья.

Всего на счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

8 января Александр устроил стычку в сети с Исмаиловым. Боец выложил афишу предстоящего боя и подписал ее так: "Буду бить лысую голову 3 апреля!".

15 февраля Емельяненко, которого засекли в неадекватном состоянии в Москве, начал подготовку к бою.

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