Емельяненко госпитализирован после нокаута от Исмаилова

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был отправлен в больницу после сенсационного поражения от Магомеда Исмаилова в главном бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.

Как стало известно Sport24, у 38-летниего бойца сломан нос. Помимо этого, ему зашивали рассечения над глазом. Обследование ребер повреждений не обнаружило.

На счету 34-летнего Исмаилова стало 15 побед, 2 поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восьмое поражение и одна ничья.

Позже было опубликовано полное видео этой встречи. Кроме того, появился лаконичный комментарий Александра.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.