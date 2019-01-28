Емельяненко ''глубоко опечалил'' Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал позорное поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

"Я глубоко опечален поражением Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Но самое обидное, как легко он проиграл Райану Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Фёдор Емельяненко оказался неготовым к бою. Некогда грозный Последний Император выглядел совершенно беспомощно", - написал Кадыров в Telegram.

Новости Емельяненко дал первый комментарий после унизительного поражения

Кадыров считает, что в провале бойца нет ничего удивительного: "В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом", — написал Кадыров.

В заметке глава Чечни также припомнил 42-летнему Емельяненко "беспочвенную" критику бойцовского клуба "Ахмат".

Как сообщал OBOZREVATEL, после поединка известный экс-боец ММА Олег Тактаров заявил, что на поражение Федора повлияло присутствие Эдгара Запашного в его команде.

Бейдер в интервью рассказал, как нокаутировал Емельяненко, заявив, что долго тренировал этот удар.

Позже стали известны последствия нокаута для Емельяненко: боец не смог прийти на пресс-конференцию.

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