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25 декабря • обновлено в 18:15
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Емельяненко – Джексон: прогноз на Bellator 237

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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко считается фаворитом боя с американцем Куинтоном Джексоном, который состоится 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.

Поединок станет последним для россиянина в Японии. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию боя Емельяненко – Джексон. Ориентировочное время начала – 12:00 по киевскому и 13:00 по московскому времени.

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Емельяненко – Джексон

Емельяненко – Джексон

Bellator

Ставки на победу Емельяненко принимаются с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается котировкой 45,00. А показатели на успех американского бойца достигают уровня 2,144. При этом аналитики уверены, что поединок не пройдет полную дистанцию в три раунда. Коэффициент на соответствующую позицию равен 1,32.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве толпой избили известного российского бойца ММА Дмитрия Кузнецова.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
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