Емельяненко – Джексон: прогноз на Bellator 237

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко считается фаворитом боя с американцем Куинтоном Джексоном, который состоится 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.

Поединок станет последним для россиянина в Японии. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию боя Емельяненко – Джексон. Ориентировочное время начала – 12:00 по киевскому и 13:00 по московскому времени.

Емельяненко – Джексон Bellator

Ставки на победу Емельяненко принимаются с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается котировкой 45,00. А показатели на успех американского бойца достигают уровня 2,144. При этом аналитики уверены, что поединок не пройдет полную дистанцию в три раунда. Коэффициент на соответствующую позицию равен 1,32.

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