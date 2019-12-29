Емельяненко - Джексон: появилось видео мощного нокаута

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (39–6–1) в субботу, 28 декабря, нокаутировал представителя США Куинтона Джексона (37–14–0).

Емельяненко - Джексон

Главный бой на японском турнире Bellator 237 состоялся на "Сайтама Супер Арена". С первого раунда 43-летний россиянин принялся избивать соперника, нанося ему точные удары ногами и руками. До конца первой 5-минутки 41-летний уроженец Мемфиса не достоял.

Джексон пропустил убийственный удар с правой и свалился в нокаут. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Как сообщал OBOZREVATEL 27 января Федор Емельяненко проиграл финальный бой Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния). Поединок продлился всего 35 секунд.

35-летний Бейдер отправил россиянина в нокаут первым же ударом и стал чемпионом в тяжелом весе.

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