Экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики приговорили к трем годам тюрьмы

Михаил Морозов Другие виды спорта 17:29, 16.09.2020

Бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева приговорили к трем годам тюремного заключения по делу о сокрытии положительных допинг-проб спортсменов из РФ.

Как сообщает издание Чемпионат, вместе с ним был осужден 87-летний Ламин Диак, который ранее возглавлял Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Балахничев, работавший в ВФЛА с 1990 по 2015 год, лично давал взятки коллеге из IAAF, чтобы он закрывал глаза на допинговые дела российский спортсменов.

В Telegram-канале НТВ отмечается, что экс-глава ВФЛА решил оспорить приговор, поскольку его "лишили законного права защищаться" и несправедливо обвиняют в отказе работать со следствием.

Балахничева приговорили к трем годам тюрьмы
Telegram-канал НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира по прыжкам с шестом из России Анжелика Сидорова назвала "гребаным стыдом" ситуацию с ВФЛА.

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