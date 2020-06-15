Экс-глава Международной федерации легкой атлетики раскрыл допинговые махинации России

Бывший президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Ламин Диак признался, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов перед Олимпиадой-2012.

Как сообщает издание Газета.ру, благодаря молчанию сенегальского чиновника 23 россиянина, нарушивших допинговые правила, смогли избежать дисквалификации и приняли участие в Олимпийских играх 2012 года и чемпионате мира-2013 в Москве.

"Мне необходимо было сохранить финансовое здоровье и репутацию организации, и я был готов ради этого пойти на компромисс", – объяснил Диак свои действия.

Чиновника обвиняют во взяточничестве и отмывании денег. За время своей работы в организации с 1999 по 2015 год сенегалец потребовал у России прямо или через посредников 3,9 миллиона долларов за сокрытие положительных допинг-проб. Свою вину в этом он отрицает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства в World Athletics, а ее спортсмены вскоре могут лишиться возможности выступать даже под нейтральным флагом.