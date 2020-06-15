МоваЯзык

Топ-темы:

Экс-глава Международной федерации легкой атлетики раскрыл допинговые махинации России

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
Ламин Диак

Ламин Диак

Бывший президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Ламин Диак признался, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов перед Олимпиадой-2012.

Как сообщает издание Газета.ру, благодаря молчанию сенегальского чиновника 23 россиянина, нарушивших допинговые правила, смогли избежать дисквалификации и приняли участие в Олимпийских играх 2012 года и чемпионате мира-2013 в Москве.

"Мне необходимо было сохранить финансовое здоровье и репутацию организации, и я был готов ради этого пойти на компромисс", – объяснил Диак свои действия.

Чиновника обвиняют во взяточничестве и отмывании денег. За время своей работы в организации с 1999 по 2015 год сенегалец потребовал у России прямо или через посредников 3,9 миллиона долларов за сокрытие положительных допинг-проб. Свою вину в этом он отрицает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства в World Athletics, а ее спортсмены вскоре могут лишиться возможности выступать даже под нейтральным флагом.

допинговый скандаллегкая атлетика
Поделиться в Facebook
  1. /Спорт
  2. /Другие виды спорта