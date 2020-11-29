Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джина Мазани, которая в 18 лет перешла из фигурного катания, добыла победу над соотечественницей Рэйчел Остович на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

29-летняя Остович, которая несколько лет назад вставила себе силиконовую грудь, потерпела третье поражение подряд. Уроженка Гаваев ничего не смогла сделать с мощными "бомбами" Мазани. Поединок завершился в третьем раунде после того, как 32-летней Джине удался точный удар ногой по печени.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) Дейвисон Фигейредо добыл эффектную победу "гильотиной" на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе (Невада, США).