Экс-фигуристка, перешедшая в ММА, побила "силиконовую" красотку UFC. Видео
Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джина Мазани, которая в 18 лет перешла из фигурного катания, добыла победу над соотечественницей Рэйчел Остович на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
#UFCVegas15 prelim action rolls on at women's flyweight with Gina Mazany (@GinaDangerAK) vs. @RachaelOstovich.— MMA Junkie (@MMAjunkie) November 29, 2020
Live play-by-play: https://t.co/wVa440KJR4 pic.twitter.com/2bPQuQNyMv
29-летняя Остович, которая несколько лет назад вставила себе силиконовую грудь, потерпела третье поражение подряд. Уроженка Гаваев ничего не смогла сделать с мощными "бомбами" Мазани. Поединок завершился в третьем раунде после того, как 32-летней Джине удался точный удар ногой по печени.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) Дейвисон Фигейредо добыл эффектную победу "гильотиной" на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе (Невада, США).