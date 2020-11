Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джина Мазани, которая в 18 лет перешла из фигурного катания, добыла победу над соотечественницей Рэйчел Остович на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

#UFCVegas15 prelim action rolls on at women's flyweight with Gina Mazany (@GinaDangerAK) vs. @RachaelOstovich.



Live play-by-play: https://t.co/wVa440KJR4 pic.twitter.com/2bPQuQNyMv