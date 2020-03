Боец смешанного стиля (MMA) Глиан Алвеш, выигрывавший в 2018 году промоушен Shooto! Brazil, умер от огнестрельных ранений, полученных в результате ограбления в Бразилии.

Brazilian MMA prospect & former Shooto Brazil + JF Fight titleholder 26-year old Glyan Alves was shot thrice and killed Tuesday night in Juiz Fora, Brazil.



He was a Madridista. #RIP pic.twitter.com/pK2xnWPXYD