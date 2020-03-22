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22 марта • обновлено в 20:45
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Экс-чемпиона MMA Глиана Алвеша убили в Бразилии

3.7т
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Боец смешанного стиля (MMA) Глиан Алвеш, выигрывавший в 2018 году промоушен Shooto! Brazil, умер от огнестрельных ранений, полученных в результате ограбления в Бразилии.

Злоумышленники ранили 26-летнего бразильца в живот и в ногу. Алвеша успели доставить в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь спортсмена. Сотрудники полиции приступили к расследованию. По их данным, к убийству бойца причастны два человека.

На счету Алвеша 13 побед и пять поражений. Свой последний поединок бразилец провел в августе 2019-го, уступив его судейским решением.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по MMA (версия Fight Nights), мастер спорта страны по самбо, тайскому боксу и рукопашному бою умер в возрасте 27 лет.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Место
Бразилия
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