Боец смешанного стиля (MMA) Глиан Алвеш, выигрывавший в 2018 году промоушен Shooto! Brazil, умер от огнестрельных ранений, полученных в результате ограбления в Бразилии.

Brazilian MMA prospect & former Shooto Brazil + JF Fight titleholder 26-year old Glyan Alves was shot thrice and killed Tuesday night in Juiz Fora, Brazil.



He was a Madridista. #RIP pic.twitter.com/pK2xnWPXYD — M•A•J (@Ultra_Suristic) March 19, 2020

Злоумышленники ранили 26-летнего бразильца в живот и в ногу. Алвеша успели доставить в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь спортсмена. Сотрудники полиции приступили к расследованию. По их данным, к убийству бойца причастны два человека.

На счету Алвеша 13 побед и пять поражений. Свой последний поединок бразилец провел в августе 2019-го, уступив его судейским решением.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по MMA (версия Fight Nights), мастер спорта страны по самбо, тайскому боксу и рукопашному бою умер в возрасте 27 лет.

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