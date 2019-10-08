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8 октября • обновлено в 20:33
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Экс-чемпион UFC вытащил себе глаз в прямом эфире: видео 18+

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг во время одного из подкастов в прямом эфире вытащил глазной протез.

На вопрос ведущего, почему в последнее время Майкл появляется лишь в солнцезащитных очках, 40-летний американец вытащил искусственный правый глаз, шокировав ведущего.

Травму глаза он получил ещё в 2013 году. В итоге последние годы карьеры Биспинг проводил с серьезными проблемами со зрением.

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Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Биспинг устроил яркое шоу во время боя за временный титул между Робертом Уиттакером и Йоэлем Ромеро. 38-летний британец пробрался в клетку и начал себя вести в стиле одиозного боксера Тайсона Фьюри.

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Тема
UFC
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