Экс-чемпион UFC устроил вооруженную погоню за грабителем. Видео

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс с дробовиком погнался за грабителем, который забрался к нему на территорию.

На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал видео с камер наблюдения. На нем видно, как злоумышленник присматривался к автомобилям Джонса, пока боец не выбежал из дома с оружием в руках и не начал его преследовать.

"Мой вчерашний вечер закончился тем, что я постучал дулом своего ружья по водительскому стеклу этого парня. Если пытаетесь кого-то обокрасть, то сначала убедитесь, что умеете быстро бегать. Ему повезло, что я не глупый человек и не буду стрелять по тому, кто убегает", – подписал Джонс ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский боец объявил об уходе из UFC, и рассказал, при каком условии будет готов вернуться.