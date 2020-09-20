Экс-чемпион UFC сломал ребра сопернику и победил нокаутом. Видео

Американский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли на турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился техническим нокаутом в пользу Ковингтона.

Колби был лучше оппонента: перебивал в стойке, переводил борьбу в партер, а в пятом раунде после очередного тейкдауна Тайрон закричал "Ребра, мои ребра!".

Отметим, это 16-я победа 32-летнего Колби Ковингтона в ММА при двух проигранных боях. Для 38-летнего Тайрона Вудли поражение стало третьим подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец смешанных единоборств (ММА) Петер Станоник получил жуткую травму на турнире Bellator 245.

Инцидент произошел в бою против соотечественника Реймонда Дэниелса, когда 32-летний Станоник пытался исполнить "вертушку".