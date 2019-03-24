Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника невероятным "ударом Супермена"

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Энтони Петтис добыл эффектную победу над Стивеном Томпсоном на турнире в Нэшвилле.

Энтони Петтис UFC

Поединок между американцами завершился в концовке второго раунда. 32-летний Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке. Данный прием известен как "Superman punch" ("Удар Супермена").

Петтис записал на свой счет десятую победу нокаутом в карьере. Бой против Томпсона он провел в полусредней весовой категории, где не выступал с 2008-го.

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