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Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника невероятным "ударом Супермена"

2.4тЧитать материал на украинском

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Энтони Петтис добыл эффектную победу над Стивеном Томпсоном на турнире в Нэшвилле.

Энтони Петтис

Энтони Петтис

UFC

Поединок между американцами завершился в концовке второго раунда. 32-летний Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке. Данный прием известен как "Superman punch" ("Удар Супермена").

Петтис записал на свой счет десятую победу нокаутом в карьере. Бой против Томпсона он провел в полусредней весовой категории, где не выступал с 2008-го.

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Тема
UFC
Место
США
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