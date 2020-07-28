Экс-чемпион НФЛ признан виновным в изнасиловании инвалида

Бывший игрок в американский футбол Дана Стаблфилд, который выступал в "Сан-Франциско Форти Найнерс", "Вашингтон Редскинз" и выиграл Супербоул, признан виновным в изнасиловании.

Суд огласил решение после 9 месяцев разбирательств и через пять лет после того, как жертва сообщила о сексуальном насилии в полицию.

Как сообщает Евроспорт, со ссылкой на ESPN, 49-летнего Стаблфилда признали виновным в изнасиловании с применением силы, насильственном заключении. Суд отметил, что подсудимый угрожал жертве пистолетом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Стаблфилд заманил на тот момент 31-летнюю женщину с нарушениями развития в свой дом в Калифорнии 9 апреля 2015 года под предлогом работы по уходу за детьми. Дана связался с женщиной через сайт по поиску нянь и пригласил на собеседование

Встреча длилась около 20 минут, но позже женщина вернулась в дом – она получила сообщение от Стаблфилда с намерением заплатить ей за потраченное время. Изнасиловав ее, Дана дал девушке 80 долларов и отпустил. Женщина сразу обратилась в полицию и сообщила об инциденте.

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