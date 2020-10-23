Экс-чемпион мира Валуев прошелся по Лукашенко после его слов о дружбе с Россией

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев обвинил в двуличии незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

На своей странице в социальной сети Twitter ныне депутат Госдумы резко отреагировал на слова главы РБ о дружбе с Россией, напомнив о торгово-экономических отношениях Беларусь с западными странами.

"Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире. Ну, конечно, только грузы как шли через прибалтийские порты, так и идут. Ну а на словах те враги, а мы друзья. Все, как обычно", – отметил Валуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусы поставили ультиматум олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой после ее реакции на избиение брата в Минске.