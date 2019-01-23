Экс-чемпион мира обвинил МакГрегора в домогательствах

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Пол Малиньяджи рассказал о том, что ирландец Конор МакГрегор к нему приставал. Итальянский боксер в своем интервью попросил бойца умерить свой пыл.
"Парень – гей, я ничего не имею против, но не нужно на меня так смотреть. У меня есть права, как у настоящего парня. Не притесняй меня сексуально. Ты можешь делать все, что хочет. Если твоя жена знает, что ты с*сешь, можете делать это вместе", - цитирует Малиньяджи Mirror.
Конор МакГрегор
instagram.com/thenotoriousmma
Бывший итальянский боксер настаивает, что Конор вовсе не собирается проводить с ним поединок.
"Мне все равно, что ты делаешь, но я не хочу, чтобы ты подходил ко мне, не хочу это обсуждать. У меня есть ощущение, что он не хочет драться со мной, а просто задеть меня", - предположил Малиньяджи.
Пол Малиньяджи
instagram.com/paulmalignaggi
Как сообщал OBOZREVATEL, бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора задержала полиция. Ирландского спортсмена подозревают в избиении и изнасиловании.
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