Бывшего бойца UFC Тима Гормана арестовали в штате Небраска за множественное нарушение закона о наркотиках.

Как сообщает издание MMAJunkie, изначально его машина была остановлена полицейским за езду по обочине, а после беседы с Горманом было принято решение провести обыск его автомобиля.

Тим Горман Sherdog.com

В результате осмотра транспортного средства служебной собакой во владении бывшего бойца UFC было найдено "около 55 кг марихуаны, немного кокаина, два флакона стероидов и 14 тысяч долларов наличными". Сейчас он находится в тюрьме. Сумма залога в его деле составляет 250 тысяч долларов.

Горман провел 13 поединков в смешанных единоборствах, выиграв 9 из них. Что касается выступлений в UFC, то он проиграл оба боя под эгидой промоушна.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный борец с преступностью из ММА Бен Фодор по иронии судьбы попался с наркотиками.