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14 мая • обновлено в 16:45
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Экс-бойца UFC Тима Гормана поймали с 55 килограммами наркотиков

1.6т
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Бывшего бойца UFC Тима Гормана арестовали в штате Небраска за множественное нарушение закона о наркотиках.

Как сообщает издание MMAJunkie, изначально его машина была остановлена полицейским за езду по обочине, а после беседы с Горманом было принято решение провести обыск его автомобиля.

Тим Горман

Тим Горман

Sherdog.com

В результате осмотра транспортного средства служебной собакой во владении бывшего бойца UFC было найдено "около 55 кг марихуаны, немного кокаина, два флакона стероидов и 14 тысяч долларов наличными". Сейчас он находится в тюрьме. Сумма залога в его деле составляет 250 тысяч долларов.

Горман провел 13 поединков в смешанных единоборствах, выиграв 9 из них. Что касается выступлений в UFC, то он проиграл оба боя под эгидой промоушна.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный борец с преступностью из ММА Бен Фодор по иронии судьбы попался с наркотиками.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
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