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Экс-боец UFC арестован по обвинению в педофилии

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Бывший боец UFC американец Абель Трухильо арестован по обвинению в педофилии и преступной непристойности. Полиция не раскрывает детали расследования, лишь известно, что преступления, по которым обвиняется спортсмен, произошли в американском штате Колорадо.

Поединок Трухильо–Хабиб

Поединок Трухильо–Хабиб

В 2007 и 2009 годах Абель Трухильо уже признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка, сообщает MMAJunkie. Теперь, видимо, он уже принялся за дочку. Американский боец, который выступал в UFC с 2012 по 2017 года, провел 11 поединков и в шести из них он победил, четыре завершились поражениями, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

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Отметим, что Трухильо проигрывал таким известным бойцам, как Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландская полиция расследует дело экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора, которого подозревают в сексуальном насилии.

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Тема
UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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